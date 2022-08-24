اشتباكات مسلحة في جنين واعتقالات واقتحامات في أرجاء الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها مواجهات في بعض المناطق واعتقال عددا من الفلسطينيين، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة خلال التصدي لقوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة جنين ومخيمها.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اقتحمت في ساعات الفجر بلدات مختلفة في محافظات، نابلس والخليل، ورام الله، وجنين، وشنت حملة اعتقالات طالت عددا من المواطنين، وسط اندلاع اشتباكات ومواجهات أعنفها في مخيم جنين.

وفي محافظة جنين، نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة في المخيم.

واقتحمت قوات إسرائيلية خاصة مخيم جنين، وحاصرت أحد المنازل في المخيم.

ووصلت تعزيزات عسكرية مخيم جنين، وسط تبادل لإطلاق النار بين ممقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال.

وقالت كتائب شهداء الأقصى وسرايا القدس - كتيبة جنين، إنهما خاضتا اشتباكات مسلحة مع جنود الاحتلال في ازقة وشوارع مخيم جنين.

ووفقا لنادي الأسير، فإن قوات الاحتلال اعتقلت من مخيم جنين كل من: عماد أبو الهيجا، وعصام أبو خليفة، ومجدي حويل، وكاظم حويل، وصهيب عيسى.

وفي محافظة الخليل، أصيب عشرات من السكان بالاختناق بينهم أطفال، جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب السكان ومنازلهم، خلال مواجهات اندلعت في مخيم العروب.

وتمركزت قوات الاحتلال عند مدخل المخيم، واعتلت أسطح المنازل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، حيث أصيب عدد من أصحابها بالاختناق جراء استنشاق الغاز بينهم أطفال.

وأصيب شاب بجروح وصفت بالمتوسطة، في ساعات متأخرة من الليل، خلال مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان، وقوات الاحتلال، في بلدة أبو ديس شرقي القدس المحتلة.

وبحسب مصادر طبية، فإن الشاب أصيب برصاصة "مطاطي" في رأسه، خلال المواجهات التي اندلعت في البلدة بعد تشييع جثمان الشهيدة مي عفانة.

وفي محافظة رام الله والبيرة شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت عددا من الأسرى المحررين الذين امضوا اكثر من 17 عاما في سجون الاحتلال عُرف منهم حتى اللحظة الأسير المحرر عاصم الكعبي، ومحمد عزات من بلدة سلواد، والأسير المحرر مصطفى نخلة من مخيم الجلزون،والأسير المحرر أحمد حجاج الريماوي من بلدة بيت ريما.

ومن القدس اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قطنة شمال القدس واعتقلت الشاب محمد عدنان طه، بعد مداهمة منزله، وتفتيشه.