الاحتلال يتعهد بالتأثير على الاتفاق النووي الإيراني.. غانتس: سيضخ 250 مليار دولار في خزائن طهران

وطن: قال وزير الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، إن "إسرائيل" تتعهد بالتأثير على الاتفاق النووي الذي قد تتكلل مفاوضات إحيائه بين إيران والقوى الغربية بالنجاح، محذراً من أنه "سيضخ 250 مليار دولار في خزائن النظام الإيراني وأذرعه الإقليمية".

وأوضح غانتس في تصريحات للصحفيين، أن تل أبيب "على اتصال بشركائها الأمريكيين وبدول المنطقة المهددة من إيران بشكل لا يقل عنا"، مضيفاً: "كما أننا نركز على قدراتنا على الدفاع عن أنفسنا وضمان أمن إسرائيل لسنوات عديدة قادمة"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

تفاؤل أمريكي أزعج إسرائيل

تصريحات غانتس تأتي بعد يوم من إعلان الخارجية الأمريكية أن الاتفاق النووي مع طهران بات "أقرب الآن منه قبل أسبوعين"، مشيرة إلى أنها تعمل "بأسرع ما يمكن" لإعداد رد مناسب على تعليقات طهران على مسودة نص قدمها الاتحاد الأوروبي.

في السياق، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، في مؤتمر صحفي يومي، الإثنين 22 أغسطس/آب، إن "واشنطن تفاءلت بتخلي إيران عن بعض مطالبها مثل إلغاء تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية"، لكنه أضاف أنه لا تزال هناك قضايا عالقة يتعين تسويتها.

وقال برايس: "هذا جزء من سبب اقتراب الصفقة الآن مما كانت عليه قبل أسبوعين. لكن نتيجة هذه المناقشات الجارية لا تزال غير مؤكدة، حيث لا تزال هناك فجوات".

من جانب آخر، شدد وزير الحرب الإسرائيلي غانتس، في التصريحات نفسها، على أن تل أبيب "ليست طرفاً في الاتفاق، لكن سنفعل كل ما في وسعنا للتأثير عليه، وسنعرف كيف نحافظ على حريتنا في العمل طالما كان ذلك ضرورياً".

فيما قال رئيس وزراء الاحتلال السابق نفتالي بينيت، في تغريدات الثلاثاء: "أدعو الرئيس (الأمريكي جو) بايدن والإدارة الأمريكية، حتى في هذه اللحظة، في الدقيقة 90، إلى الامتناع عن توقيع الاتفاق مع إيران".

وأضاف أن "هذا الاتفاق سيضخ حوالي ربع تريليون دولار في خزائن النظام الإيراني وأذرعه الإقليمية، وسيسمح لإيران بتطوير وتركيب وتشغيل أجهزة الطرد المركزي بلا حدود تقريباً خلال عامين فقط".

كما لفت إلى أنه "على مدى عام حتى عندما بدا الأمر وشيكاً، تمكنا من إقناع أصدقائنا في البيت الأبيض بتجنب الاستسلام للمطالب الإيرانية، وآمل أن يكون هذا هو الحال الآن أيضاً".

وعلى غرار تصريحات غانتس، شدد بينيت على أن تل أبيب "ليست طرفاً في الاتفاق، وليست ملزمة بأي قيد بموجب الاتفاق المتبلور، وستستخدم كل الوسائل لمنع التقدم في البرنامج النووي الإيراني".

نجاح الاتفاق متوقف على الرد الأمريكي

تتزامن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين مع إعلان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في وقت الثلاثاء، أنه من الممكن التوصل لاتفاق مع إيران هذا الأسبوع.

وقال بوريل، في تصريح متلفز، إن إيران ردت على المقترح الأوروبي الأسبوع الماضي و"وافقت عليه مع إجراء تعديلات". لافتاً إلى أن "غالبية" الدول المعنية في مفاوضات إحياء الاتفاق وافقت على التعديلات الإيرانية.

والآن يتوقف نجاح الاتفاق المتبلور على الرد الأمريكي الذي قال بوريل إن الاتحاد الأوروبي يتوقعه هذا الأسبوع.