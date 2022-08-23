شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي المشروب الرسمي في معرض فلسطين الغذائي 2022

وطن: نشارك شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي في معرض فلسطين الغذائي 2022 (Palfood 2022) كراعي المشروب رسمي للمعرض، والذي يعقد تحت مظلة نقابة أصحاب ومحلات تجارة المواد الغذائية لمدة ثلاثة أيام، تمتد من 23 وحتى 25 من شهر آب على أرض قصر المؤتمرات في مدينة بيت لحم.

وحول المشاركة في المعرض، قال السيد عماد الهندي مدير عام شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي، " إن رعايتنا لمعرض فلسطين الغذائي 2022 ينبع من اهتمامنا بضرورة دعم المنتج الوطني وتشجيعه، وإيماننا بمنتجاتنا الفلسطينية وجودتها التي أصبحت منافساً قوياً للمنتجات العالمية"، مضيفاً، "إن المعارض الغذائية التي تعقد سنوياً تثبت لنا عاماً بعد عام ثقة المستهلك الفلسطيني العالية بمنتجاتنا الوطنية وإقباله الكبير عليها".

وأوضح الهندي أن معرض فلسطين الغذائي يجذب سنوياً آلاف الزوار إلى جانب عشرات الشركات المحلية والإقليمية والدولية، ليكون المعرض مركز التقائهم من داخل فلسطين وخارجها، والذي بدوره يشكل فرصة للتعرف على آخر المستجدات في عالم الطعام والعصائر والمنتجات الغذائية، والتشبيك وبناء علاقات تجارية ضمن أهم الأسواق المصنعة، فضلاً عن إتاحته فرصة مهمة جداً للتواصل مع المستهلك الفلسطيني والتعرف على احتياجاته ورغباته.

وأثنى الهندي على جهود القائمين على المعرض، مبيناً أهمية عقده سنوياً، خاصة وأنه يشكل مركز رئيسي يجمع الوكالاء وتجار التجزئة من مختلف الشركات الرائدة، والذي بدوره يسهم في خلق فرص عمل جديدة في هذا القطاع، بالتالي تحريك عجلة الاقتصاد ورفع نسبة المبيعات.

وتعد شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي شركة رائدة في السوق الفلسطيني منذ أكثر من أربع وعشرين عاماً، والتي عملت على نقل السوق الفلسطيني إلى مستوى اقتصادي جديد معتمد على الخبرات المحلية، يرفد الاقتصاد الوطني بأفضل المنتجات بعدما كان معتمداً على منتجات أجنبية. حيث حرصت منذ نشأتها على تصنيع منتجات عالية الجودة ومذاقات متنوعة بأيد فلسطينية.