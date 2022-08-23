الخارجية الامريكية : موقف إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لم يتغير بشأن المنظمات الفلسطينية الحقوقية

وطن: قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، أن موقف إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لم يتغير بشأن المنظمات الفلسطينية الحقوقية التي داهمتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم الخميس الماضي، بعد أن كشفت صحيفة "الغارديان" أن وكالة الاستخبارات المركزية ( CIA ) استنتجت أن الأدلة التي ادعتها دولة الاحتلال الاسرائيلي لإدراج المنظمات الحقوقية الفلسطينية على لائحة الإرهاب غير مقنعة لربط هذه المنظمات بنشاطات وفصائل فلسطينية مدرجة على لائحة الإرهاب.

وأضاف الناطق، " نحن على اتصال مباشر مع " اسرائيل " فيما يتعلق بمزيد من المعلومات حول الإجراءات التي اتخذتها ضد هذه المنظمات غير الحكومية.

وقال برايس مؤكدًا: "نحن نقدر عمل المجتمع المدني، بما في ذلك مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي تقوم برصدها المنظمات غير الحكومية المستقلة في الضفة الغربية وغزة و " اسرائيل" وأماكن أخرى حول العالم، كما تعلم، فقد صنّفنا الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين منذ فترة طويلة كمنظمة إرهابية أجنبية، وأيضًا كمنظمة إرهابية عالمية مُصنَّفة خصيصًا، في الوقت نفسه، لم نحدد أيًا من هذه المنظمات غير الحكومية ولم نقم بتمويل أي من هذه المجموعات على مر السنين، لكننا نواصل السعي للحصول على معلومات إضافية من "اسرائيل"

وأوضح برايس،"لطالما كانت علاقتنا مع هذه المنظمات مختلفة قليلاً عن العلاقة بين حلفائنا في الاتحاد الأوروبي، نحن من جانبنا، لم نمول هذه المنظمات، لكننا لم نصنفها أيضًا، ومرة أخرى، لم نر أي شيء في المعلومات التي تم توفيرها العام الماضي أو التي تم توفيرها مؤخرًا من شأنه أن يغير موقفنا"

المصدر: جريدة القدس