الاف المواطنين يشيعون جثمان الشهيدة مي عفانة في أبو ديس

وطن: شيعت الاف الجماهير مساء اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيدة مي عفانة في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة.

وحمل المشيعون جثمان الشهيدة عفانة على الأكتاف، وسط ترديد الهتافات الغاضبة المنددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي، قبل مواراته الثرى في مقبرة الشهداء بالبلدة.

وكانت سلطات الاحتلال قد سلمت جثمان الشهيدة عفانة في وقت سابق من مساء اليوم على حاجز الزعيم العسكري.

واستشهدت عفانة في السادس عشر من شهر حزيران عام 2021 على حاجز حزما العسكري شمال القدس المحتلة.