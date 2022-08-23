غانتس يتوجه الخميس إلى الولايات المتحدة في زيارة أمنية وسياسية

وطن: يتوجه وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، يوم الخميس المقبل، في زيارة أمنية وسياسية إلى الولايات المتحدة، تستمر مدة يومين.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن غانتس سيزور مقر القيادة المركزية للجيش الأميركي في فلوريدا، وسيلتقي كبار الضباط.

كما سيلتقي غانتس، خلال زيارته م مستشار الأمن القومي الأميركي جوليا سوليفان، ثم سيتوجه إلى اليابان في زيارة رسمية.

ويأتي إعلان الزيارة في ظل الحديث عن التوصل لاتفاق نووي بين الدول العظمى والولايات المتحدة، من جهة، وإيران من جهة أخرى.