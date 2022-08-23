بنك الإسكان يكرم طلبة الثانوية العامة الأوائل لمديرية التربية والتعليم في يطا، شمال الخليل وبيرزيت

وطن: قام بنك الإسكان بتكريم طلبة الثانوية العامة الأوائل لمديرية التربية والتعليم في كل من يطا، شمال الخليل وبيرزيت من خلال تقديم حسابات توفير وهدايا عينية للعشر الأوائل من الفرع العلمي والعشر الأوائل من الفرع الأدبي، وذلك في احتفالات نظمت في تلك المناطق بحضور وزارة التربية والتعليم، مدراء التربية والتعليم، ورؤساء البلديات والمجالس القروية، مدراء المدارس ومعلميها، والعديد من المؤسسات الشريكة والداعمة وذوي الطلبة.

وقد هدف التكريم لحث الطلاب على تقديم الافضل والتميز بنجاحات علمية تسمو لتطلعاتهم، وتأكيداً على حاجة الوطن لكفاءات تبني وتعمر، وسعيا من البنك للمساهمة بخدمة المسيرة التعليمية في كافة المحافظات.

هذا وقد أكد أسامة حرز الله المدير الإقليمي لبنك الإسكان بأن هذا التكريم يأتي إيماناً من البنك بأهمية التعليم ورؤيته الاستراتيجية بدعم العملية التعليمية وتوفير كافة السبل لنجاحها، وذلك من خلال تحفيز الطلاب الناجحين على التقدم بالتعليم ليصب في رفعة وخدمة المجتمع، مهنئاً الطلبة وأهاليهم على النجاح ومتمنياً لهم دوام التوفيق.

يذكر بأن بنك الإسكان يقوم برعاية سلسلة من النشاطات سنويا بمختلف المجالات، من صحة، تنمية وتعليم، وضمن سياسة البنك التي ترمي لتنمية قطاع التعليم بشكل خاص ودعمه وتطويره.