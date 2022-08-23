وفاة مواطن واصابة طفلة في انفجار عرضي في احد المنازل غرب خانيونس

وطن: أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، عن وفاة مواطن و وإصابة طفلة اثر انفجار عرضي وقع في محيط منزل غرب محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الوزارة إياد البزم في تصريح صحفي :" انفجار عرضي في محيط منزل غرب محافظة خانيونس، أسفر عن وفاة وإصابة طفلة، وخلف أضراراً مادية في المكان، والأجهزة المختصة تستكمل التحقيق في الحادث".

وأوضحت الداخلية أن الانفجار خلف أضرارا مادية في المكان فيما تستكمل الأجهزة المختصة التحقيق في الحادث.