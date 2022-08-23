الحملة الاكاديمية والمركز الفلسطيني يوقعان مذكرة تعاون مشتركة

وطن: في إطار تعزيز الشراكة مع مؤسسات البحث العلمي في حقل إنتاج المعرفة المقاومة، وقعت الحملة الاكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال الإسرائيلي والابرتهايد مذكرة تعاون مع المركز الفلسطيني للدراسات الاستراتيجية.

واشتملت هذه المذكرة على تنسيق الجهد الاكاديمي المشترك في كافة الأحداث الوطنية بما فيها مؤتمر التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني.

وأوضح د.رمزي عودة الأمين العام للحملة بأن مشاركة الاكاديميين ومراكز الأبحاث الفلسطينية والعربية في هذا المؤتمر مهمة جدا في الدبلوماسية الاكاديمية التي من شأنها تعزيز المعرفة العلمية المقاومة للاحتلال.

من جانبه، أشار د. محمد المصري مدير المركز الفلسطيني بأن تنظيم المؤتمرات العلمية والندوات العامة وتقديم الأوراق العملية في مؤتمر التضامن سيكون حجر الأساس للتعاون بين المركز الفلسطيني والحملة الاكاديمية.

يذكر أن مؤتمر التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني تنظمه الحملة الاكاديمية الدولية في 29 نوفبر القادم بمشاركة أكثر من 40 ورقة علمية وأكثر من 20 مداخلة سياسية، وسيكون بالشراكة مع جامعة القدس المفتوحة، وهيئة مقاومة الجدار، ودائرة شؤون اللاجئين، ووزارة الاعلام، والمكتبة الوطنية، ونقابة الصحفيين الفلسطينيين، وعدد من المؤسسات البحثية والأهلية الناشطة في فلسطين.