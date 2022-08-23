قوات الاحتلال تعزل قريتي جنبا والمركز بمسافر يطا جنوب الخليل

وطن: أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بعزل قريتي جنبا والمركز وتجمعات ومضارب البدو في مسافر يطا جنوب الخليل، عن العالم الخارجي.

وذكر منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، إن قوات الاحتلال وزعت عددا من الإخطارات طالبت من خلالها الأهالي بعدم التحرك أو الدخول والخروج من وإلى هذه المناطق، وهددت بفرض عقوبات على من لا يلتزم بالقرار.

ويحول هذا الإجراء العسكري الإسرائيلي دون تواصل عدد من العائلات التي تشتت في قرى مسافر يطا ومناطق أخرى، حيث توعدت قوات الاحتلال بمنشوراتها التي وزعتها في المناطق المذكورة، باحتجاز أو مصادرة أي مركبة تتحرك في المنطقة، وعرقلة المارة والتحقيق معهم وفرض غرامة مالية عليهم، حال عدم انصياعهم للأوامر العسكرية.

وتشهد منطقة مسافر يطا، تدريبات على إطلاق النار وإجراءات عسكرية إسرائيلية، ضاعفت من إقامة الحواجز العسكرية على طول الطرق المؤدية إلى القرى والتجمعات البدوية.

المصدر: (وفا)