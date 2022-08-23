الإذاعة العبرية: سفراء أوروبيون يرفضون ادعاءات "إسرائيل" ويؤكدون دعمهم للمؤسسات الفلسطينية السبع

وطن: ذكرت إذاعة "ريشت بيت" العبرية "أن سفراء 17 دولة أوروبية أكدوا أنهم سيواصلون دعم المؤسسات الأهلية الفلسطينية، التي أغلقتها سلطات الاحتلال في رام الله والبيرة، قبل نحو أسبوع".

وأوضح السفراء، عقب اجتماعهم، يوم أمس في وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن إصرارهم على دعم تلك المؤسسات، يأتي بسبب عدم وجود أي دليل يؤكد ادعاءات "إسرائيل"، بأنها تدعم ما يسمى "الإرهاب".

وقالت الاذاعة العبرية: إن التوتر ساد الاجتماع، ورفض السفراء كافة الادعاءات الإسرائيلية.

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن الاستخبارات الأميركية "السي اي ايه" لم تجد أي علاقة بين هذه المؤسسات الفلسطينية وما يسمى "الإرهاب".

يشار إلى أن قوات الاحتلال قد أغلقت في الثامن عشر من الشهر الجاري سبع مؤسسات للمجتمع المدني في مدينة رام الله، وهم: (الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، والحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان العمل الصحي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء)، ما قوبل بإدانة محلية وعربية ودولية واسعة.