صور| الاحتلال يُجبر عائلة أبو السعود على هدم منشآتها التجارية في حي رأس العامود بسلوان

وطن:أجبر الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عائلة أبو السعود على هدم قاعدة منشآتها التجارية في حي رأس العامود بسلوان جنوب المسجد الأقصى.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أجبرت عائلة أبو السعود، على هدم قاعدة منشآت تجارية تملكها العائلة، والواقع في رأس العامود جنوب المسجد الأقصى.

ولفتت المصادر إلى أن قوات الاحتلال أجبرت أبو السعود على هدم المنشآت بعد تهديده بهدم الكراج ودفع تكاليف الهدم في حال نفذت طواقم بلدية الاحتلال الهدم، إلى جانب غرامات باهظة.