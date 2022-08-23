إصابة عامل برضوض واعتقال أسيرين محررين من طوباس

وطن: أصيب، فجر اليوم الثلاثاء، عامل من بلدة تياسير، برضوض في الأطراف السفلية، بعد أن اصطدمت مركبة عسكرية بمركبة تقل عمال فلسطينيين.

وأفادت مصادر طبية، بأن شابا أصيب برضوض في الأطراف السفلية، خلال تواجده في مدينة طوباس، نقل إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أسيرين محررين من مدينة طوباس بعد أن داهمت منزليهما في المدينة.

وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن قوات الاحتلال اعتقلت فازع محمد صوافطة، ونادر مصطفى صوافطة بعد أن داهمت منزليهما.