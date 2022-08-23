اعتقال 7 مواطنين بينهم أسرى محررين

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، فتيين من قرية فصايل، شمال مدينة أريحا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتيين أدهم عايش نواورة، وإبراهيم عدنان نواورة، عقب اقتحامها قرية فصايل شمال أريحا فجرا، ومداهمة منزلي ذويهما.

ومن بيت لحم ، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة أسرى محررين من بلدة الخضر جنوبا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أحمد محمود صلاح (48 عاما)، وشقيقه أشرف (40 عاما)، ومحمد عمر صلاح (30 عاما) بعد اقتحام منازلهم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أسيرين محررين من مدينة طوباس بعد أن داهمت منزليهما في المدينة.

وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن قوات الاحتلال اعتقلت فازع محمد صوافطة، ونادر مصطفى صوافطة بعد أن داهمت منزليهما.