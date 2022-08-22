هيئة سوق رأس المال تنظم جلسة حوارية حول فرص استخدام التكنولوجيا في قطاع التأمين

وطن: نظمت هيئة سوق رأس المال، اليوم الاثنين، جلسة حوارية حملت عنوان فرص استخدام التكنولوجيا في قطاع التأمين ضمن شراكتها مع وزارة الريادة والتمكين واتحاد شركات التأمين وبدعم من مؤسسة التعاون الألماني GIZ

وشارك في الجلسة الحوارية نائب رئيس الاتحاد نهاد اسعد وممثلين عن قطاع ريادة الاعمال في فلسطين مدير مسرعة الأعمال " فلو" ومديرة برنامج N gate منى ضميدي بحضور مجموعة من الشركاء والرياديين والمهتمين في هذا المجال.

من جانبه، أكد مدير عام ادارة التأمين في الهيئة أيمن الصباح أن هذه الفعالية جاءت تنفيذا لاستراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير قطاع التأمين وتوظيف التكنولوجيا المالية ومواكبة التطورات في هذا الإطار والارتقاء بواقع الخدمات التأمينية وتوسيعها بما يخدم كافة المتعاملين وخاصة المواطنين ويسهل وصوله لهذه الخدمات.

استعرض المتحدثون الرؤية لتكنولوجيا التأمين لدى شركات التأمين وقطاع الرياديين، والتحديات والعقبات التي تحول دون خلق تقدم ملموس في هذا السياق. اضافة إلى استكشاف التدخلات المطلوبة لاحتضان وتطوير الحلول التكنولوجيا في صناعة التأمين.