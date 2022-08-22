"التربية" تعقد اجتماعا لمنسقي جائزة الإنجاز والتميز

وطن: عقدت وزارة التربية والتعليم، من خلال الإدارة العامة للإبداع والتميز في مقر الوزارة، اليوم، اجتماعا لمنسقي جائزة الإنجاز والتميز لدعم التعليم للعام 2022.

جاء ذلك بحضور مدير عام الإبداع والتميز والإنجاز مرعي الصوص، وممثلا عن وزارة الثقافة عبد السلام العطاري، ومن اللجنة الفنية للجائزة د. أحمد عمار، والمنسقين والجهات المختصة.

وتضمن الاجتماع مناقشة التعليمات المتعلقة بجائزة الصندوق من ترشيح وتسجيل ومشاركة وإجراءات ومعايير التقييم المحلي والمركزي، إضافة إلى آلية تشكيل لجان العمل للجائزة بمهنية وشفافية.

بدورهما، أكد الصوص والعطاري أهمية تعزيز محور الرواية الفلسطينية في مختلف المجالات الثقافية والتعليمية والتربوية وسط الإشادة بجهود المنسقين والمتابعين لهذا الجهد التكاملي.