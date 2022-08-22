البنك الإسلامي الفلسطيني يقدم رعايته لفعاليات مهرجان صيف تشامبيونز للتسوق 2022 في غزة

وطن: انطلقت فعاليات مهرجان صيف تشامبيونز للتسوق في غزة برعايةٍ من البنك الإسلامي الفلسطيني والتي تستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 24/8/2022 بمشاركة العشرات من الشركات المحلية وأصحاب المهن والمشغولات اليدوية.

وبدأت فعاليات المهرجان بحضور مدير منطقة غزة في البنك الإسلامي الفلسطيني عدنان الفليت وعدد من مدراء فروع ومكاتب البنك والموظفين، حيث يضم المهرجان جناحاً خاصة بالبنك يقدم من خلاله عروضاً لزائري المهرجان حول خدمات البنك وحملاته المختلفة بالإضافة للعديد من الأنشطة التفاعلية والمسابقات.

وفي كلمته خلال افتتاح المهرجان، قال الفليت إن رعاية البنك للمهرجان في دورته الرابعة تأتي انطلاقاً من حرصه على تعزيز التواصل مع المجتمع ودعم المنتجات والصناعات المحلية وأصحاب الحرف للإسهام في نجاح هذه المشاريع وهو ما ينعكس إيجاباً على الحركة الاقتصادية.

وقدم الفليت شكره لإدارة نادي تشامبيونز على تنظيم هذا المهرجان وعلى فعالياته الغنية والتي تقدم لزواره باقة منوعة من الفعاليات الخدماتية والترفيهية التي تناسب كل أفراد العائلة.

ودعا الفليت المواطنين لزيارة زاوية البنك في المهرجان للتعرف على الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية المتطورة التي يقدمها والاستفادة من العرض والحملات الخاصة بالبنك في المهرجان.

وتتمحور رسالة ورؤية البنك الإسلامي الفلسطيني في تقديم الحلول المصرفية النوعية والعصرية الشاملة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والاستثمار بمنظور تكنولوجي متطور، كما يضع استراتيجيةً مدروسةً للمضي في عملية التحول الرقمي أثمرت عن إطلاق خدمات رقمية رائدة مثل مركز الاتصال الرقمي الذي يعمل على مدار 24 ساعة، وخدمات إسلامي أونلاين وإسلامي موبايل التي تقدم باقة مميزة من الخدمات المصرفية من خلال بيئة سهلة وآمنة تعزز التجربة الرقمية للعملاء من الأفراد والشركات، كما حصل البنك مؤخرا على جائزتي "أفضل بنك إسلامي" و"أفضل بنك رقمي" في فلسطين عن العام 2021 وفقاً لمجلة International Business Magazine

