المتطرف بن غفير يتصل بعائلة الأسير الجريح نور الدين جربوع ويهددها: ستتم تصفية ابنكم!

وطن: هدد عضو الكنيست المتطرف، إيتمار بن غفير، عبر اتصال هاتفي، اليوم الاثنين، عائلة الأسير الجريح نور الدين جربوع، من مخيم جنين.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، في بيان صادر عن الهيئة: "كفى لهذه الزعرنة المبنية على الحقد والعنصرية من قبل المدعو بن غفير، والذي يسعى كل يوم لتدنيس مقدساتنا، والدعوة والتحريض المستمر للمتطرفين الإسرائيليين لارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "أن يصل الأمر إلى تهديد أسرة أسير من قبل عضو كنيست، يتفاخر كل يوم بمواد مصورة لجرائمه وحقده، وهو جزء أساسي من المنظومة الإسرائيلية التي تشرع القوانين وتصوت عليها، يؤكد أن منظومة المجتمع الدولي أصبحت عاجزة عن حماية الشعب الفلسطيني ومناضليه".

وبين أبو بكر أن التهديد كان حول الانتقام من نور الدين، وأنه لن يتم تركه على قيد الحياة، وأنهم سيصلون له في المستشفى الذي يحتجز فيه، وستتم تصفيته، كما سيتم الانتقام من أسرته.

وأوضح رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن بن غفير، صاحب سجل حافل بمثل هذه الممارسات، مؤكدا بأنه سيتم التعامل مع اتصاله التهديدي للانتقام من نور الدين وأسرته بشكل جدي تحديدا، وأنه صاحب سجل جنائي أسود، ويشجع على العنف ونشر الفوضى، كما أنه محامي مجاني لكل من يرتكب جريمة بحق الفلسطينيين.

يشار إلى أن الأسير جربوع (27 عاما) من مخيم جنين، اعتقله جيش الاحتلال بتاريخ 9 أبريل الماضي، وخلال اعتقاله أصيب بعدة رصاصات في جسده، استقرت إحداها في العمود الفقري أدت إلى إصابته بشلل نصفي، ويقبع حاليا داخل عيادة سجن الرملة بظروف صعبة.