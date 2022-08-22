توقيع اتفاقية بين صندوق النفقة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز مبادئ العدالة وسيادة القانون في فلسطين

وطن: وقع صندوق النفقة الفلسطيني وبرنامج سواسية 2 المشترك لتعزيز سيادة القانون في فلسطين من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي– برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني (UNDP/PAPP) اتفاقية تهدف إلى توطيد مبادئ العدالة وسيادة القانون عبر خلق إطار عمل تشاركي للعدالة الفعّالة، وذلك بما ينسجم مع فلسفة ورؤية كم من الأطراف الموقعة على الاتفاقية، وبما يساهم في إمكانية وصول الفئات المستفيدة من خدمات الصندوق للعدالة.

وقد تم توقيع الاتفاقية خلال حفل أقيم اليوم في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في رام الله – البيرة، وذلك بحضور كلاً من مدير عام الصندوق الأستاذة المحامية فاطمة المؤقت، والممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إيفون هيلي ومجموعة من الشركاء الاستراتيجيين من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والتي حرص الصندوق على بنائها منذ بدايات تأسيسه لغايات تشجيع تجاوب المؤسسات الوطنية، وتوفير الحماية والسلامة القانونية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية للفئات المستفيدة من خدمات الصندوق.

وخلال الحفل، استعرضت المؤقت توجه الصندوق الذي يسعى إلى تحقيق العدالة بشقيها المساءلة والحماية، فعلى مستوى المساءلة يعزز الصندوق دور الدولة في سيادة القانون بملاحقة الفارين من تنفيذ أحكام النفقة من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم كالمنع من السفر، الحبس والحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة والتي بدورها تلزم المحكوم عليهم بدفع قيمة أحكام النفقة لمستحقيها المقررة بموجب حكم قضائي، واكتسبت صفة الامتياز بتحصيلها كونها أموالاً عامة. وعلى مستوى الحماية يكفل الصندوق حقوق وكرامة الفئات المستفيدة من النفقة والدفاع عنها وتمكينها قانونياً، اقتصادياً، اجتماعياً ونفسياً. وأكدت أن الصندوق يقوم بتنفيذ مسؤولياته بصفته مؤسسة عامة ذات إرادة سياسية منسجمة مع المعاهدات الدولية التي التزمت بها دولة فلسطين، تحديداً إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ضد اﻟﻤﺮأة (سيداو)، قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 واتفاقية حقوق الطفل.

بدورها قالت الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ايفون هيلي " نحن هنا اليوم للاحتفال ببداية فصل جديد من شراكة برنامج سواسية مع صندوق النفقة الفلسطيني والتي ستركز بشكل أساسي على تمكين البيئة التشريعية والسياساتية لأصحاب حقوق النفقة بما يتماشى مع أطر ومعايير القوانين الوطنية والمتعلقة بحقوق الإنسان الدولية، كمل وستركز أيضاً على تعزيز تعزيز دور الصندوق على المستويين الوطني والإقليمي مما سيؤدي إلى تعزيز جودة وكفاءة خدمات صندوق النفقة لكل من المستفيدين وأصحاب المصلحة. "

وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الأطراف في عدد من المجالات من أبرزها: تعزيز دور الصندوق على المستوى الوطني والإقليمي لحماية حقوق الفئات المستفيدة من خدمات الصندوق؛ دعم التعاون والتخطيط ما بين الصندوق ومؤسسات قطاع العدالة ومؤسسات المجتمع المدني؛ بناء قدرات الكادر الإداري والقانوني في الصندوق؛ تطوير البنية التحتية والأنظمة الإدارية لكافة مقرات الصندوق؛ كما دعم عدد من الحملات والمواد الإعلامية المسموعة والمرئية والمكتوب والتي تروج لدور وخدمات الصندوق. كذلك سيتم العمل في إطار المشروع من أجل إدماج مفاهيم الحماية والمساءلة في المناهج الدراسية في أقسام القانون وحقوق الإنسان والعلوم الاجتماعية عبر دعم التعاون مع الجامعات الفلسطينية من أجل رفع مستوى الوعي حول حقوق الفئات المستحقة للنفقة على اختلافها: وهم: الأطفال "أبناء وبنات"، أو الأم، أو الأب، أو الزوجة أو غير القادرين على الكسب من الأقارب).

حول برنامج سواسية المشترك:

يمثل برنامج سواسية 2 الأداة البرامجية الأساسية للأمم المتحدة لتعزيز سيادة القانون والعدالة المستندة إلى النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان في دولة فلسطين للأعوام 2018 إلى 2023.

يجمع البرنامج بين الهيئات الرئيسية التابعة للأمم المتحدة المُكلفة للعمل في هذا الإطار- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (UN Women) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) - في إطار برنامج متكامل يعمل البرنامج فيه على دعم الحكومة الفلسطينية للوصول إلى نظام سيادة القانون الذي يتسم بالتطبيق التدريجي والشمولية المتزايدة ويراعي ويحمي ويلبي حقوق الإنسان والمساواة في النوع الاجتماعي ويعزز السلم والأمن.

يهدف برنامج سواسية 2 للعمل على التحديات التي تأتي أمام توفير خدمات العدالة والأمن. يتم دعم مؤسسات العدالة والأمن لتعزيز جودة وكفاءة الخدمات التي يقدموها للشعب الفلسطيني. يدعم سواسية 2 جميع المؤسسات الحكومية الفلسطينية المعنية ومنظمات المجتمع المدني في مساعيها لتقديم المساعدة القانونية للسكان الفلسطينيين كما ويتم العمل بتطوير وتخصيص هذا الدعم لتلبية الاحتياجات المحددة لكل منطقة من مناطق دولة فلسطين (الضفة الغربية بما في ذلك المنطقة ج ، الخليل 2 والقدس المحتلة و قطاع غزة).