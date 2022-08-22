تعادل مثير بين نيوكاسل يونايتد ومانشستر سيتي

وطن: حسم التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف مقابل ثلاثة، نتيجة المواجهة التي جمعت نيوكاسل يونايتد بضيفه مانشستر سيتي على ملعب "سانت جيمس بارك" أمس الأحد في المرحلة الثالثة من منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل أهداف "السيتيزنس" كل من الألماني إلكاي غوندوغان، والنرويجي إيرلينغ هالاند، والبرتغالي برناردو سيلفا.

في المقابل وقّع الباراغواياني ميغيل ألميرون، وكالوم ويلسون، وكيران تريبيير، أهداف الـ"ماغبايز".

وهو التعادل الأول لحامل لقب البريميرليغ هذا الموسم بعد فوزين متتاليين على كل من وست هام يونايتد بهدفين مقابل لا شيء، وبورنموث بأربعة أهداف مقابل لا شيء ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف أمام ليدز يونايتد وتوتنهام هوتسبير وبرايتون وبفارق نقطتين خلف أرسنال المتصدّر الحالي للبطولة.

في المقابل رفع نيوكاسل رصيده إلى 5 نقاط في المرتبة السادسة بعد تعادله في المرحلة الماضية مع برايتون دون أهداف وفوزه في افتتاح منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز على نوتينغهام فورست بهدفين مقابل لا شيء.

المصدر: beinsports