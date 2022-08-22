باريس سان جيرمان يقسو على ليل

وطن: حقّق باريس سان جيرمان فوزًا باهرًا على مستضيفه ليل بسبعة أهدافٍ مقابل هدف، أمس الأحد في المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجلّ للفريق الباريسي كل من كيليان مبابي، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والمغربي أشرف حكيمي، والبرازيلي نيمار.

في المقابل بصم جوناثان بامبا على الهدف الوحيد لأصحاب الأرض.

ورفع فريق العاصمة الفرنسية، حامل اللقب، رصيده إلى 9 نقاط في صدارة الليغ 1 محقّقًا العلامة الكاملة إلى حد الآن بعد انتصاره في مباراتيه الأوليين على كل من كليرمون بخمسة أهداف مقابل لا شيء، ومونبلييه بخمسة أهدافٍ مقابل هدفين.

في المقابل تجمّد رصيد ليل عند 4 نقاط بعد فوزه في المباراة الافتتاحية على أوكسير بأربعة أهدافٍ مقابل هدف، وتعادله في الثانية مع نانت بهدفٍ مقابل هدف.

وعادل مبابي أسرع هدف في تاريخ المسابقة المحلية والذي كان مسجلاً باسم ميشال ريو بعد مرور 8 ثوانٍ أيضاً بقميص كون في مرمى كان في 15 فبراير 1992.

وتعدّ الخسارة هي الأقسى لليل على أرضه في تاريخ الليغ 1.

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