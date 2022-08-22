غانتس: الاتفاق الذي يتم العمل عليه مع إيران سيئ و"إسرائيل" ملزمة بحماية نفسها.

وطن: نقلت اذاعة الاحتلال عن وزير الحرب بيني غانتس قوله ان الاتفاق الذي يتم العمل عليه مع إيران سيئ وان "إسرائيل" ملزمة بحماية نفسها.

كما تطرق غانتس الى توتر العلاقة مع مصر، قائلا ان "مصلحة إسرائيل ومصر تتطلب تجاوز الأزمة الحالية بين البلدين".

وكان الرئيس الامريكي جو بايدن بحث هاتفيا مع قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا المفاوضات بشأن برنامج إيران النووي يوم أمس.

وذكرت التقارير ان المفاوضات الجارية بشأن التوصل الى اتفاق نووي جديد مع ايران بات في مراحله الأخيرة.