تعميم من سلطة النقد إلى البنوك بشأن عمولات رواتب العمال في الداخل

وطن: أصدرت سلطة النقد تعميما على البنوك العاملة في فلسطين، بشأن أجور العامل الفلسطينيين في الداخل المحتل.

وطالبت سلطة النقد، اليوم الأحد، إعفاء التحويلات الخاصة بأجور العمال في الداخل من أية عمولات أو رسوم.

كما طالبت البنوك بتفعيل حسابات العمال المفتوحة مسبقا دون استيفاء اية عمولات أو رسوم

ودعت البنوك لتنفيذ حوافز تتناسب مع احتياجات العمال.

وشهدت العديد من الحواجز المؤدية للداخل المحتل، صباح الأحد، اعتصامات للعمال احتجاجا على تحويل رواتبهم للبنوك الفلسطينية.

فيما يلي صورة عن التعميم: