قيادي بارز في حزب الله: رسمنا الخطوط الحمراء وجاهزون لصنع المعادلات

وطن: قال عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق إن "الأمريكي يسوّف ويماطل ويضيّع حق لبنان ويعطي العدو الإسرائيلي كل الوقت للدراسات والتنقيب واستخراج النفط والغاز"، مشيرا إلى أن لبنان حرم من حقّه سابقًا نتيجة الموقف الأمريكي.



وأضاف قاووق إن "المقاومة التي أنهت مرحلة التسويف وتضييع الحقوق قد رسمت الخطوط الحمر واستعدت لآخر الخط، وهي جاهزة لتصنع المعادلات وتستعيد كامل الحقوق حيث سيكون النصر الجديد الذي ستقدمه المقاومة لجميع اللبنانيين".



وأشار إلى أن "تصدي المقاومة وفرض المعادلات الجديدة قطع الطريق على المماطلة الأمريكية ووضع حدًا لسياسة إرضاء السفارات على حساب المصالح والثروات الوطنية والكرامات".



وشدد قاووق على أن "لبنان في معركة استعادة الحقوق والثروات وبمعادلة المقاومة هو رابح رابح والعدو خاسر خاسر".

المصدر: (قناة المنار)