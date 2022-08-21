بعد احتجاز لساعتين.. الاحتلال يفرج عن مدير عام الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين

وطن: أفرج جهاز "الشاباك" الإسرائيلي عن مدير عام الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، خالد قزمار، بعد ساعتين من التحقيق.

وقالت الحركة في بيان مقتضب لها، إن قزمار تلقى مكالمة هاتفية في الساعة 2:25 بعد الظهر بالتوقيت المحلي من "الشاباك" يستدعيه للاستجواب.

وأضافت: ذهب قزمار إلى معتقل عوفر العسكري الإسرائيلي بعد فترة وجيزة. وأفاد شاهد عيان في قاعدة عوفر العسكرية قزمار يتم اقتياده إلى مقر الشاباك حوالي الساعة 3:20 مساءً. ولم يُسمح له باستشارة محامٍ له.

واعتبرت الحركة أن احتجاز قزمار يأتي ضمن الهجمات التي يشنها الاحتلال ضد المجتمع المدني الفلسطيني.

يشار إلى أن قوات الاحتلال كانت قد اقتحمت مدينتي رام الله والبيرة، فجر الخميس الماضي، وداهمت مؤسسات: (الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، والحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان العمل الصحي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء)، واغلقتها وثبتت ألواحا حديدية على بواباتها وعلقت أوامر إغلاق تام عليها، بعد أن عبثت بمحتوياتها واستولت على ملفات ومعدات عدد منها.