رغم خطورة وضعه الصحي.. المحكمة العليا للاحتلال ترفض الافراج عن المعتقل عواودة

وطن: قالت المحامية أحلام حداد، إن المحكمة العليا للاحتلال رفضت، اليوم الأحد، الافراج عن المعتقل خليل عواودة المضرب عن الطعام لليوم الـ163.

وأكدت المحكمة في ردها على الالتماس، على قرار "تجميد" الاعتقال الإداري للمعتقل خليل عواودة الذي صدر عن "القائد العسكري" للاحتلال.

كما أكدت أنها لن تتدخل أكثر من التأكيد على قرار "التجميد"، الذي يعتبر بالنسبة لها قرار مناسب لحالة المعتقل عواودة.

وفي قرارها شددت المحكمة على تنفيذ شروط تعليق الإداري بأن يكون التعامل معه مثله مثل أي مريض موجود في المستشفى، وأن يسمحوا للزائرين دون تمييز.

و المعتقل خليل عواودة الذي يخوض إضرابا عن الطعام لليوم الـ 163، رفضا لاعتقاله الإداري، يعاني من ظروف صحية صعبة، أدت لتراجع وزنه بشكل كبير، وتراجع في عمل أعضاء الأعضاء الداخلية، وعدم قدرته على الحركة، وآلام شديدة في كافة أنحاء جسده.