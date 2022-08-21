مجلس أمناء جامعة "خضوري" يعقد اجتماعه الثاني ويتخذ العديد من القرارات والتوصيات الاستراتيجية

وطن: عقد مجلس امناء جامعة فلسطين التقنية "خضوري"، اليوم، اجتماعاً برئاسة المهندس مالك ملحم وغالبية الاعضاء وبحضور رئيس الجامعة ا.د. نور ابو الرب تم خلاله اتخاذ العديد من القرارات والتوصيات الاستراتيجية ومناقشة العديد من الملفات الجوهرية والتطويرية والإدارية والهيكلية، التي تعظم من دور الجامعة على كافة مستويات المحلية والدولية والبحثية، ويكرس دورها في تعزيز الريادة والإبداع والابتكار.

وخلال اللقاء الذي استمر أكثر من ٩ ساعات أوضح م. ملحم بأن مجلس أمناء الجامعة من خلال كافة أعضائه ولجانه المختلفة سيعمل والتكاملية التامة مع إدارة الجامعة ووزارة التعليم العالي على الاستمرار في حوكمة ومأسسة عمل الجامعة، وتوسيع فرصها وتعظيم إمكاناتها وزيادة مدخلاتها، والاستثمار بمخزون الجامعة التاريخي والعلمي والتقني، لرفع رصيدها من البحث العلمي، وإنجاز مشاريعها التطويرية والبنيوية، والعمل على تكريس الريادة والابتكار عند طلبة الجامعة وجعله نهج حياة وعمل.

ومن بين القرارات والقضايا التي تم التطرق إليها واتخاذ القرارات بشأنها: البدء في الإعداد لإنشاء الصندوق الاستثماري لصالح الجامعة والمصادقة على الموازنة والهيكلية واعتماد دفعات الترقيات الاخيرة وإقرار لائحة التعليمات الداخلية للترقية والابتعاث واعتماد تشكيلة الجامعة الإدارية للعام الاكاديمي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، اضافة الى اقراره المتابعات والتكليفات المتعلق بمراجعة التعليمات الداخلية بالسرعة الممكنة ومأسسة عمل مجلس الأمناء بالإضافة إلى تشكيل لجان متخصصة لبحث ودراسة آليات إنشاء كلية المهن الطبية المساندة ومركز التوثيق الوطني في وغيرها من القضايا.