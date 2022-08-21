82 طالب وطالبة من مدرسة المستقبل في رام الله يتفوّقون ويتميّزون في نتائج امتحانات كامبريدج لهذا العام



وطن: قدم 82 طالب وطالبة من مدرسة المستقبل في رام الله لامتحانات كامبريدج الرسمية المعادلة للثانوية العامة البريطانية وكانت نسبة النجاح 100% اذ حصل 95% من طلبة الصف الثاني عشر على علامات التفوق والتمييز في امتحانات المستوى العالي A Level

وحصل 93% من طلبة الصف العاشر على علامات التفوق والتمييز في امتحانات ال IGCSE وهو عبارة عن المستوى الأول من برنامج كامبريدج الذي يؤهلهم للوصول إلى المستوى العالي.

وبهذه النتائج، تصنّف مدرسة المستقبل من فئة الأعلى 10% من مدارس كامبريدج في العالم، حيث يتنافس طلبتها مع أكثر من خمسة ملايين طالب حول العالم ويتم تقييمهم بنفس المعايير.