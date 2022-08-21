في تسجيل مصور.. الأسير العواودة: قرار محكمة الاحتلال بتثبت تجميد الاعتقال الإداري غير ايجابي وكنت انتظر قرار الإفراج

وطن: وجه الأسير المضرب عن الطعام خليل العواودة رسالة جديدة من داخل المستشفى.

وقال العواودة في مقطع قصير مصور وقد بدا عليه التعب والاعياء، وصوته بدا خافتا ان "محكمة الاحتلال اصدرت اليوم قرارا بتثبيت قرار التجميد لاعتقاله الإداري".

ووصف عواودة هذا القرار بـ"غير الايجابي"، مضيفا " كنت أتمنى ان يكون القرار بالافراج عني".

وعقدت اليوم محكمة الاحتلال العليا جلسة للمعتقل خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ نحو ستة شهور، بعد ان اصدرت قبل ذلك قرارا بتجميد اعتقاله الاداري، وهو القرار الذي لا يعتبر الاعتقال الاداري لاغيا او منتهيا، بل تستخدمه سلطات الاحتلال للالتفاف على الاسرى.