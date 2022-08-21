مجلس الاعتماد للهندسة والتكنولوجيا ABET يعتمد برنامج هندسة أنظمة الحاسوب في الجامعة العربية الأمريكية

وطن: حصل برنامج هندسة أنظمة الحاسوب في كلية الهندسة في الجامعة العربية الأمريكية على الاعتماد الأكاديمي الدولي من مجلس الاعتماد للهندسة والتكنولوجيا ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology)، وهي هيئة أمريكية مستقلة متخصصة في تقييم وتأكيد جودة برامج الهندسة والتكنولوجيا والعلوم التطبيقية على مستوى العالم.

وأوضح عميد كلية الهندسة الأستاذ الدكتور حازم خنفر، أن الكلية تقدمت بتاريخ 1/7/2021 بتقرير ذاتي عن البرنامج، لتبدأ عملية التقييم بتاريخ 1/10/2021، وبعد ذلك قام فريق أكاديمي مهني متخصص من هيئة ABET بزيارة الجامعة.

وأضاف، وتم خلال عملية التقييم مراجعة مخرجات البرنامج، والمناهج الدراسية، وكفاءة أعضاء هيئة التدريس، ومستوى الطلبة، والإمكانات المادية والبشرية، والدعم الذي تقدمه الجامعة للبرنامج والمجتمع المحلي، وكذلك التأكد من آليات التطوير المستمر لجودة التعليم.

وأشار الأستاذ الدكتور خنفر، إلى أن اللجنة أبدت في حينه، من خلال التقرير الأولي، إعجابها بالجامعة، حيث كانت جميع بنود التقييم إيجابية، ليتم الإعلان عن الاعتماد الأكاديمي لبرنامج هندسة أنظمة الحاسوب من هيئةABET، وتم اعتماده بأثر رجعي من تاريخ 1/10/2020 وحتى 30/9/2028 على أن يتم إعادة تقييم البرنامج خلال العام الأكاديمي 2027/2028 حسب تعليمات هيئة ABET.