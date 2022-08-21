المحكمة العسكرية العليا بغزة تؤيد الإعدام لمدان بقتل مواطن وطفلة

وطن: أيّدت المحكمة العسكرية العليا في غزة- بصفتها محكمة نقض- يوم الأحد، حكمَ الإعدام الصادر بحق مدان بجريمة قتل مواطن وطفلة من عائلة دردونة وإصابة 11 آخرين شمال غزة في 14 يوليو الماضي.

وكانت المحكمة العسكرية الدائمة حكمت، بتاريخ 1 أغسطس الجاري، على (جبريل، ق) وهو عسكري برتبة رقيب أول، مواليد عام 1996م، من سكان بلدة جباليا شمال غزة، بالإعدام رمياً بالرصاص سنداً لنصوص مواد الاتهام المسندة في لائحة الاتهام.

وفي 14 أغسطس الجاري، أيّدت محكمة الاستئناف العسكرية، حكم المحكمة الدائمة على المدان، كما قضت بفصله من الخدمة العسكرية سنداً لنص المادة (21) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م.

وأدانت المحكمة المذكور بالقتل قصداً خلافاً لنص المادة (378/أ) معطوفاً عليها المادة (124) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م، ومحاولة القتل خلافاً لنص المادة (378/أ) معطوفاً عليها المادة (70) من نفس القانون، وإيقاع أذى بليغ خلافاً لنص المادة (386) معطوفاً عليها المادة (388) من نفس القانون

كما أدانته بحمل سلاح ناري في مناسبة غير مشروعة خلافاً لنص المادة (89) من قانون العقوبات رقم (74) لعام 1936م، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً لنص المادة (25/2) من قانون الأسلحة والذخائر رقم (2) لعام 1998م، وإقلاق الراحة العامة خلافاً لنص المادة (102/1) من قانون العقوبات رقم (74) لعام 1936م، وإطلاق نار في منطقة مأهولة بالسكان خلافاً لنص المادة (380) من قانون العقوبات رقم (74).

وأوضحت المحكمة العسكرية العليا أن الحكم صدر بالإجماع وأفهم علناً، وهو حكم بات وواجب النفاذ.

وبيّنت أن المُدان استنفد جميع إجراءات التقاضي أمام المحاكم العسكرية.