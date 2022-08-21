مصرع 3 عمال من الداخل المحتل في حادثي عمل

وطن: توفي ثلاثة عمال، شابان من قرية جت المثلث، وستيني من طلعة عارة، وأصيب آخرون بجروح وصفت بالخطيرة والمتوسطة في حادثي عمل، اليوم الأحد.

والضحيتان من جت المثلث هما حسن هشام وتد (29 عاما)، تزوّج قبل نحو عام ورزق بطفل، حديثا، وذياب محمد ذياب وتد (21 عاما)، لقيا مصرعيهما إثر سقوط جسم ثقيل على عمّال في ورشة بناء بمدينة طيرة الكرمل.

وفي حادث آخر، لقي بلال محمد أسعد جبارين (56 عاما) من قرية المشيرفة في منطقة وادي عارة، مصرعه إثر سقوطه في بئر خلال عمله، قبل ظهر اليوم، في إحدى المستوطنات بمنطقة الجليل.

وأفاد شهود عيان بأن الحديث يدور، على ما يبدو، حول سقوط غرفة متنقلة (كرفان) على الأرض بعد أن كان يجري رفعها بواسطة رافعة خاصة، لكنها فقدت السيطرة، وسقطت الغرفة وأصابت مجموعة عمال في المكان.

ووصلت طواقم طبية إلى المكان، وقدمت العلاجات الأولية لستة مصابين على الأقل، بينهم 2 بحالة حرجة أقرت وفاتهما في وقت لاحق، إضافة لأربعة مصابين آخرين بجروح خطيرة ومتوسطة، نقلوا جميعا لاستكمال العلاج في مستشفى "رمبام" في حيفا.

وتبين من المعطيات المتوفرة أن 45 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث عمل في فرع البناء، منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم.

يشار إلى أن حوادث العمل ازدادت، في الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، سيما انعدام وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال.