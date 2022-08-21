ثلاثة معتقلين يواصلون الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال

وطن: يواصل ثلاثة أسرى إضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال، رفضاً لاعتقالهم الإداريّ، أقدمهم المعتقل خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا قضاء الخليل، المضرب عن الطعام منذ نحو ستة شهور رفضًا لاعتقاله الإداريّ، حيث يواجه وضعًا صحيًا حرجًا في مستشفى "أساف هروفيه"، علماً أن "القائد العسكري" للاحتلال قد أصدر قرارًا "بتجميد" اعتقاله الإداريّ يوم الجمعة الماضي، وذلك رغم ما وصل إليه من وضع صحي حرج في مستشفى "أساف هروفيه".

مشيراً إلى أن اليوم عقدت جلسة محكمة له في المحكمة العليا للاحتلال، وخلال اليوم سيكون هناك رد من المحكمة.

وأضاف نادي الأسير أن الشقيقين أحمد وعدال موسى من بيت لحم، يواصلان الإضراب عن الطعام منذ 14 يومًا، كذلك رفضًا لاعتقالهما الإداريّ، لافتاً إلى أن أحمد نُقل مؤخراً إلى مستشفى "كابلان" الإسرائيليّ بعد تدهور وضعه الصحيّ، وعدال يقبع في زنازين سجن "عوفر".