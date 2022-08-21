الاحتلال يغلق بالسواتر الترابية المدخل الغربي لبلدة سلواد

وطن: أغلقت ظهر اليوم الأحد، جرافات الاحتلال الإسرائيلي بالسواتر الترابية، المدخل الغربي لبلدة سلواد شرق رام الله.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الغربي الرابط بين سلواد وقرية يبرود، ونصبت حاجزا عسكريا على مدخلها الشرقي منذ صباح اليوم.

وكان جيش الاحتلال اقتحم سلواد بعدد كبير من الآليات العسكرية الليلة الماضية، واستولى على تسجيلات الكاميرات لبعض المحلات التجارية، كما اندلعت مواجهات عقب عملية الاقتحام، تخللها إطلاق قنابل صوت وغاز مسيل للدموع تجاه الشبان.