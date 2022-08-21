"التربية": الاعلان عن نتائج الإكمال للدورة الثانية في الأسبوع الأول من شهر ايلول القادم

وطن: اعلن الناطق باسم التربية والتعليم اليوم الاحد، صادق الخضور بأن نتائج الإكمال للدورة الثانية سيتأخر بسبب حرب غزة وسيتم الاعلان عنها مع نهاية الأسبوع الأول من شهر ايلول للقادم، مشيرا الى ان عمليات التصحيح تبدأ في اليوم التالي من تقديم كل امتحان.

وتابع المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن "هناك دورة ثالثة في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وبإمكان الطالب غير المستكمل بالدورة الثانية في مبحثين على الأكثر، التقدم لتلك الدورة التي تعقد في يوم واحد فقط".

وقال الخضور بأن عدد الطلبة الذين تقدموا للامتحان في هذه الدورة بلغ أكثر من 16 ألف طالب وطالبة توزعوا مناصفة بين قطاع غزة والضفة المحتلة بما فيها القدس.

ولفت إلى أن 90% من هؤلاء الطلبة تقدموا للامتحان لأنهم غير مستكملين في المرحلة الأولى، بينما 10% تقدموا لتحسين معدلاتهم.

و يذكر أن 85300 طالب وطالبة تقدموا لامتحان المرحلة الأولى من الثانوية العامة "توجيهي 2022" في الفترة بين 14 يونيو/ حزيران وحتى 4 يوليو/ تموز، ونجح منهم 58107، بنسبة بلغت 68.12%.