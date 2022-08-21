فوز مستحق لريال مدريد على سيلتا فيغو

وطن: حقق ريال مدريد فوزًا مستحقًّا على مضيفه سيلتا فيغو استقر بنتيجة أربع أهداف مقابل هدف، أمس السبت في المرحلة الثانية من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل أهداف الفريق الملكي كل من الفرنسي كريم بنزيمة، والكرواتي لوكا مودريتش، والبرازيلي فينيسيوس جونيور، والأوروغواياني فيديريكو فالفيردي.

وبصم إياغو أسباس على الهدف الوحيد لأصحاب الأرض.

وكان ريال مدريد استهل حملة الدفاع عن لقب الليغا بفوز صعب خارج الديار على الوافد الجديد ألميريا بهدفيم مقابل هدف، الأسبوع الماضي.

ورفع الميرينغي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الليغا، بفارق الأهداف عن ريال بيتيس وأوساسونا، محقّقًا العلامة الكاملة إلى حد الآن.

في المقابل تجمّد رصيد سيلتا فيغو عند نقطة يتيمة في المرتبة الرابعة عشرة.

المصدر: beinsports