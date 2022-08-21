الاحتلال يعتقل 6 مواطنين بينهم اربع فتية في الضفة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أربعة فتية جنوب بيت لحم وشابين من شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: حمادة جمال حسن (16 عاما)، وعلي جهاد ثوابتة، ووديع محمود محمد الشيخ، ويوسف محمد ثوابتة، وجميعهم يبلغون من العمر (15 عاما)، بعد أن داهمت منازل ذويهم، وفتشتها.

كما واقتحمت قوات الاحتلال قرية عين يبرود، شمال شرق مدينة رام الله واعتقلت الشابين: قتيبة جلال البياري (20 عاما)، وأحمد عبد المجيد صلاح (20 عاما)، عند حاجز عسكري على مدخل القرية.