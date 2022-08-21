الاحتلال يقتحم سلواد شرقي رام الله

وطن: اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، بلدة سلواد شرقي مدينة رام الله.

وأفاد شهود عيان بأن عدداً كبيراً من الجيبات العسكرية الإسرائيلية وحاملات الجند، اقتحمت بلدة سلواد، قبل أن تغلق مداخلها وتمنع المركبات من الدخول أو الخروج منها، عقب عملية إطلاق نار من مقاومين استهدف حافلة للمستوطنين قرب البلدة الليلة الماضية.

وذكر الشهود أن قوات الاحتلال قامت بعمليات تمشيط في المناطق الجبلية بين البلدة و واد عيون الحرامية شمالي شرقي رام الله، بحثاً عن منفذ هجوم إطلاق النار.