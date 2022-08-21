العمال في الداخل المحتل ينظمون وقفات احتجاجية على الحواجز العسكرية

وطن: نظم عشرات الاف العمال في الداخل المحتل، اليوم الاحد وقفات احتجاجية وتظاهروا على الحواجز العسكرية التي يمرون منها الى الداخل المحتل.

وكانت مجموعات عمالية قد دعت خلال الايام الماضية العمال الى تنفيذ فعاليات احتجاجية كالتظاهر او الاضراب على الحواجز العسكرية التي يمرون منها الى أماكن عملهم.

وتاتي هذه الخطوات التي قال العمال انها ستستمر، رفضا منهم لقرار السلطة الفلسطينية وسلطات الاحتلال، بتحويل رواتبهم عبر البنوك الفلسطينية.

ويرفض العمال هذا القرار، ويعتبرونه مقدمة لاقتطاع أجزاء من رواتبهم من قبل الحكومة .