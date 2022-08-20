"كهرباء القدس": اعتقال أحد "أكبر المعتدين" على التيار الكهربائي في محافظة أريحا والأغوار

وطن: قالت شركة كهرباء محافظة القدس إن الاجهزة الامنية اعتقلت أحد "أكبر" المعتدين على التيار الكهربائي في محافظة أريحا والأغوار.

ولفت بيان صادر عن شركة كهرباء القدس الى أن المعتدي هو وكيل لأحد المنتجات الاسرائيلية، ويقوم بالتعدي والسرقة على التيار الكهربائي منذ سنوات.

وقالت الشركة في بيانها الذي وصل وطن نسخة منه، إن هذا الاعتقال يحمي المشتركين الملتزمين من ضعف الجهد الكهربائي في مناطقهم، ويساهم في وقف الابتزاز الاسرائيلي المتواصل.

وأكدت الشركة أنها ماضيةٌ في محاربة ظاهرة السرقات والتعديات، "فليس من المقبول أن يتعرض مشتركينا الملتزمين لسياسة العقاب الجماعي، وليس من المعقول أن تتأثر مصالح المشتركين التجارية معها القطاعات الحيوية للقطع الاسرائيلي بسبب استمرار السرقات والتعديات".