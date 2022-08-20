رسميا.. إطلاق الأغنية الثانية لمونديال قطر 2022

وطن: أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم السبت، الأغنية الرسمية الثانية لكأس العالم "قطر 2022" بعنوان "ارحبوا"، ضمن سلسلة ألبوم أغاني المونديال، والتي أصبحت متاحة على موقع "يوتيوب".

وكان الـ"فيفا" قد كشف عن اسم الأغنية الرسمية الثانية لمونديال "قطر 2022" قبل أسبوع، ونشر مقتطفا صغيرا من الأغنية، قبل أن ينشر اليوم السبت، فيديو الأغنية كاملة لتكون متاحة للمتابعين عبر صفحته الرسمية على موقع "يوتيوب".

واشترك في أداء أغنية "ارحبوا" مغني الراب جيمس والمغني أوزونا، وسجل فيديو الأغنية رقما قياسيا في عدد المشاهدات على موقع "يوتيوب"، إذ تجاوز عدد مشاهداتها حاجز الـ100 ألف مشاهدة، بعد ساعات قليلة فقط من إطلاقها.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أطلق في أبريل الماضي، أغنية "هيّا هيّا" التي تعد الأغنية الرسمية الأولى لمونديال قطر، واشترك في أداء هذه الأغنية النجم الأمريكي ترينيداد كاردونا، والمغني الإفريقي دافيدو، والفنانة القطرية عائشة.

ومن المنتظر أن تستضيف قطر مباريات نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة ما بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين، بمشاركة 32 منتخبا، وستدخل هذه البطولة التاريخ من أوسع أبوابها، كونها ستقام لأول مرة في بلد عربي وفي الشرق الأوسط وخلال فترة الشتاء.

المصدر: RT