تيسير الزبري يكتب لـوطن: رب ضارة .. نافعة

كيف يمكن الرد على الضجة الاعلامية على تصريحات الرئيس محمود عباس حول ما يسمى " هولوكوست "، ومقارنته بالمجازر التي ارتكبت - وما زالت ترتكب - بالفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال الصهيوني - التوسعي .

بعض المتابعين للوضع الفلسطيني يعتبرون ان تعبير " هولوكوست " خاص بالمذابح التي ارتكبها النازيون باليهود الاوروبيون في اثناء الحرب العالمية الثانية ؛ اما بخصوص شعبنا فكان من الاسلم ان يجري اظهار حجم الجرائم والمذابح التي ارتكبت بحق الفلسطينيين منذ اكثر من سبعين عاما وحتى اليوم دون مقارنتها بما ارتكب بحق اليهود على يد النازيين ، وسواء كان الرئيس الفلسطيني قاصدا الحديث عن " خمسين هولوكوست " بحق الفلسطينيين ام انه استدرج بهذا التصريح بعد السؤال عن احتجاز الرياضيين في ميونيخ ؛ فانه من المطلوب والمنطقي ان نظهر للرأي العام العالمي ما يرتكب يوميا بحق اصحاب الارض الفلسطينيين ؛ ولدينا ما نقوله حول الجرائم الصهيونية بحق شعبنا ..

الأهم من مراجعة ما جرى ؛ وما زال يجري من حملة صهيونية ومن اوساط المانية منحازة للرواية الصهيونية ؛ الاهم من كل ذلك هو كيف نتخلص من حالة الضعف في مواجهة الحملات الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني ، ونعلن " بالمليان " اننا نخضع الى نظام حكم عنصري احلالي " كولونيالي" منذ بدايات القرن الماضي ؛ كما يخضع اهلنا داخل الخط الأخضر الى ما يسمى بقانون القومية ؛ الذي يجرد الفلسطينيين ؛ اصحاب الارض من حقوقهم القومية ويتعامل معهم " رعايا " دولة …الخ

المطلوب ان نواجه الحملة الصهيونية المسعورة بموقف صامد ؛ قوي يكشف الحقايق انا العالم ويظهر الجرائم الموثقة التي ارتكبتها العصابات الصهيونية بحق اهلنا في كفر قاسم ودير ياسين والطنطورة والخمسين مذبحة التي ذكرها الرئيس ، وان نسير بخطى ثابتة وليس بخطى من يسير على بيض دجاج …

هذه معركة يجب ان نكسبها لاننا اصحاب الحق …