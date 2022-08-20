أحزاب ومنظمات عربية تدين عدوان الاحتلال على المؤسسات الأهلية الفلسطينية

وطن: أدانت أحزاب ومنظمات عربية، في بيان مشترك، إقدام قوات الاحتلال على اقتحام وإغلاق 7 مؤسسات أهلية فلسطينية، ومصادرة بعض محتوياتها، صباح الخميس الماضي، مؤكدة على تضامنها المبدئي معها.

وقالت إنها "تدين هذه الخطوة التصعيدية التي تقيم الدليل مرة اخرى على الطبيعة الارهابية لكيان الاحتلال الذي يصادر الارض ويقمع الشعب ويضيق الخناق و يمنع المنظمات والجمعيات التي يشكلها الشعب الفلسطيني للدفاع عن كيانه وحقوقه وتطلعاته".

وأضافت أنه "تتابع الخطوة الفاشية للاحتلال الصهيوني الذي قامت قواته الحربية صباح الخميس 18 اوت الجاري بتنظيم هجوم على مكاتب مجموعة منظمات مدنية فلسطينية برام الله تم تصنيفها سابقا من الاحتلال على انها "منظمات داعمة للارهاب" لعلاقتها بقوى وطنية مقاومة. وهذه المنظمات هي: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الأنسان، مركز بيسان للبحوث والإنماء، مؤسسة الحق لحقوق الإنسان، اتحاد لجان العمل الزراعي، اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، لجان العمل الصحي، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين.

وأكدت تضامنها المبدئي وغير المشروط مع المنظمات المستهدفة بالقمع. داعية احرار العالم وهيئاته الحقوقية التقدمية وقواه الحية المناهضة للاحتلال الى تنظيم الفعاليات والأنشطة اللازمة لفضح الكيان الصهيوني والتشهير بسياساته القهرية.

واعتبرت أن "تكالب العدو الصهيوني وتصعيده لكل اشكال الاضطهاد بإطلاق ايادي عصابات الاستيطان وافتكاك الاراضي و الدوس على المقدسات واغتيال القادة والنشطاء، هي دليل قطعي على حجم الارتباك الذي يتخبط فيه امام تصاعد مظاهر المقاومة الشعبية في كل اماكن التواجد".

فيما يلي نص البيان: