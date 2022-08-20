رعاة الأغنام يجبرون مستوطنين على مغادرة أراضيهم في مسافر يطا بالخليل

وطن: أجبر رعاة الأغنام، اليوم السبت، مستوطنين على مغادرة أراضيهم في قرية أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل.

وذكرت مصادر محلية، بأن عددا من المستوطنين حاولوا اجبار الرعاة من مراعي قرية ام الخير على ترك أراضيهم، عبر الاعتداء عليهم، ولكن جميع محاولاتهم باءت بالفشل.

وفي السياق، حاولت قوات الاحتلال إيقاف معدات الحفر التي تعمل في شق شوارع في قرية أم الخير، ولكنهم فشلوا بعد الـتأكد من أن هذا العمل داخل المخطط الهيكلي للقرية.

وأشار العمور إلى أن الاحتلال والمؤسسات الاستيطانية يحاولون من خلال هذه الإجراءات تهجير المواطنين عن أراضيهم، لصالح التوسع الاستيطاني.