في حادث مروّع.. مقتل 16 شخصًا وإصابة 22 جنوبي تركيا

وطن: لقي 16 شخصًا مصرعهم وأصيب 22 آخرون، السبت، في حادث مروري مروع بولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا.

وأفادت وكالة الأنباء التركية "ديميرورين" أن حافلة ركاب كانت تسير على طريق سريع صدمت سيارة إسعاف وسيارة إطفاء وسيارة لفريق من الصحافيين كانت قد توجهت كلها إلى مكان حادث سابق.

وأظهرت مشاهد تدوالها رواد التواصل الاجتماعي القسم الخلفي لسيارة إسعاف مدمر جزئيًا وحطام سيارات.

وأعلن والي غازي عنتاب داوود غُل، في تصريح صحفي أن من بين قتلى الحادث 4 من الكادر الصحي موضحاً بعد تفقده موقع الحادث، أن الحافلة انقلبت على بعد 200 متر من مكان تدحرج السيارة، وانزلقت لتصطدم بفرق الإنقاذ.