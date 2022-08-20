سميح شبيب الغائب جسداً والباقي فكراً

كتب عمر رمضان صبره

رحل سميح شبيب بالثالث والعشرين من يونيو/حزيران 2019 في مستشفى يافا في دمشق الغربة والمولد بالخوف بيافا باليوم التالي ليوم النكبة 16/5/1948 مولده ووفاته لهما تجربتان صعبتان تجربة النكبة وتجربة المنفي، بمولده كانت يوم النكبة وإعلان دولة الاغتصاب الصهيوني وانتهاء الاحتلال البريطاني المسمى الانتداب، وفاته بحزن شديد بالمنفي الذي طال أمده.

سميح شبيب الكاتب والمثقف والأكاديمي والباحث والمؤرخ والصحفي والمحلل السياسي والخبير لا أدرى كيف نعرفه فهو يستحق لقب المثقف المقاوم العنيد، وصاحب الرؤية والفكر المستقبلي.

هو من كتب في فلسطين وخارج فلسطين لفلسطين، من قرأ أو سمع له مره يبحث عنه في كل مكان فان اردت ان تتعرف على حكومة عموم فلسطين فعليك بكتابين لمحمد خالد الأزعر وسميح شبيب فهما من ارخا لها وكتبوا عنها بموضوعية وتوثيق علمي.

وان اردت ان تتعرف على تاريخ الصحافة والإعلام في فلسطين فقد كتبوا عنها الكثيرين ولكن سميح شبيب وعماد الأصفر لهم أسلوب ورونق خاص يوثقون بمنهجية علمية وأكاديمية فقد كتب سميح العديد من الدراسات الإعلامية وعن الشخصيات الإعلامية فله كتابين دراسات إعلامية وله كتاب عن شخصية صحفية مميزة بالتاريخ الفلسطيني الحديث الصحفي محمد على الطاهر، وان اردت ان تتعرف على النقابي فسميح شبيب أحد النقابيين المؤسسين لاتحاد الكتاب والصحفيين..

سميح المثقف المتنوع فقد كتب عن الأحزاب العربية قبل النكبة وأصدر كتاب حول حزب الاستقلال العربي، فهو الأستاذ الجامعي الذي كان أستاذ محبوباً ومن يستمع له بقاعات الجامعة لا يمكن أن ينساه، فكتب عن التوثيق بشكل عام، والتوثيق الفلسطيني لأهمية التوثيق والوثائق وهي دعوة منه بكتابة التاريخ لأن من لا تاريخ لمن لا يمتلك الوثائق، وقد كان يطالب بإنشاء مركز الوثائق الفلسطينية.

فهو حاصل على درجة الدكتوراة بالتاريخ من جامعة سانت بطرسبورغ 1996 والماجستير بالتاريخ من الجامعة اليسوعية 1979 والبكالوريوس بالتاريخ 1972، فهو المؤرخ الفلسطيني بامتياز، فقد عمل صحفي وعمل محررا للشؤون الفلسطينية مجلة شؤون فلسطينية، وعمل مسؤول عن دوائر الأحزاب السياسية بمنظمة التحرير الفلسطينية، ومسؤول عن قسم الوثائق بمركز الأبحاث بمنظمة التحرير الفلسطينية.

بعد العودة للوطن تراس د. سميح مجلة شؤون فلسطينية بعد إعادة إصدارها من رام الله بالإضافة لكتابة المقالات بالصحف والمجلات وكان له عمود أسبوعي بجريدة الأيام الفلسطينية، وبعض المجلات والصحف الأخرى.

عمل الأمين العام للجنة الانتخابات الفلسطينية وعمل أستاذ الفلسفة والدراسات الثقافية بجامعة بيرزيت.

ولا يمكن أن ننسى سميح الصحفي الملتزم حزبياً فقد كان صحفي وكاتب بصحف جبهة التحرير الفلسطينية المنشقة عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة.

لسميح العديد من الإصدارات والكتب والدراسات والمقالات التي بحاجة لمن يقوم بجمعها وعلى مركز الأبحاث بمنظمة التحرير الفلسطينية ان يقوم بعمل اصدار خاص بالأعمال الكاملة له وما كتب عنه.

ومن دراساته وأبحاثه أيضا منها له دراسة حول المرأة (مركز المرأة في المخيمات الفلسطينية ومشكلات العمل المجتمعي) الصادر عن مركز شمل، وله دراسة حول رواد النهضة (محمد عزة دروزة وعجاج نويهض ومصطفي مراد الدباغ وحمدي الحسيني وأكرم زعيتر)، بالإضافة له كتاب من تحرير حول شفيق الحوت.

سميح اللاجئ والمخيم

سميح شبيب اللاجئ الذي عاش مرارة الغربة والشتات ومات بالغربة ولكن حلمه العودة لم ينسى اللاجئين من أبحاثه ودراساته ومستقبل اللاجئين، فيقول سميح (لا قرارات الأمم المتحدة ولا أي قرار آخر يعترف بحق إسرائيل هنا، يمكنه أن يسقط حق العودة في القانون الدولي، أنا كفلسطيني لي الحق في العودة إلى بلدي، وفي القانون الشخصي، لدي بيت في يافا لا يحق لأحد أخذه مني).

يقول سميح عن المخيم عامة ومخيم اليرموك خاصة (نشأ المخيم من العدم، وكان اللجوء والعوز والفقر يشكل تحدياً في وجه اللاجئين، لكن الاستجابة كانت قوية ومهمة، برز قادة من هؤلاء اللاجئين ومفكرين واقتصاديون وغيرهم، ليس صدفة أن تتضافر جهود شتى لها مرام شتى نحو نقطة واحدة، الآن وهي الغاء مخيم اليرموك وشطبه من الوجود، كما سبق أن حدث في لبنان مع تل الزعتر وضبية وجسر الباشا، والبارد وصبرا وشاتيلا).

سميح شبيب الإنسان:

يقول عنه د. واصل أبو يوسف (تعرفت على سميح الكاتب والمثقف وكذلك الإنسان مرهف الإحساس الذي عبر عنه في لقاءنا الطويل مع الصديق طلعت يعقوب الأمين العام للجبهة في المجلس الوطني عام 1988 في قصر الصنوبر في الجزائر والذي استمر إلى وقت متأخر من الليل، لنعود أنا وسميح إلى بيتي في تونس وليأتي في اليوم التالي لوصولنا أحد الأصدقاء ويخبرنا باستشهاد طلعت يعقوب وكانت صدمة فعلية أثرت في سميح حد البكاء الشديد المتواصل على فقدانه).

ويقول سميح عن نفسه بمقابلة معه للجزيرة نت عام 2015 في ذكرى النكبة بانه ابن الخوف (وأصبح وهو يغالب دموعه كيف قذفته النكبة رضيعاً من حي العجمي اليافاوي العتيق والشهير، وضاع من أسرته أثناء فرارها، إلى ان تعرفت عليه عمته من "تعليقة ذهب" صغيرة وضعت على صدره قبل ركوب عائلته السفينة المتجهة إلى بيروت).

يقول نبيل عمرو وزير الإعلام الأسبق ومستشار الرئيس عرفات عنه (كان إلى جانب كونه مناضلاً ملتزماً بالثورة الفلسطينية وأهدافها باحثاً متمكناً.. واكاديمياً مميزاً.. قدم نموذجاً ملفتاً، لرجل تعب على نفسه كثيراً.. كي ينجو من الجهل والسطحية التي طبعت كثيرين ممن كانوا يسمون أنفسهم بالقادة).

يقول الكاتب محمد العلى عن شجاعته (وعندما لجأ مسؤول إعلامي لتأديب صحفي طويل اللسان، مستعيناً بقبضات رجال الأمن التابعين لتنظيمه، لم يصمت سميح كما فعل الآخرون، حرك اتحاد الكتاب وضغط على أمانته العامة لإصدار بيان استنكار، وانتصاراً لكرامة الرجل، وكي لا تتكرر السابقة مع غيره).

يقول الكاتب ماجد الكيالي عنه (فهو كإنسان شخص طيب، وكريم، وودود، وهي صفه عرفها فيه جميع أصدقائه، سميح أيضاً هو شخص مرح، وصاحب نكتة والنكتة السياسية عنده حاضرة دوماً ومن واقع التجربة).

يقول الكاتب والمفكر الكبير فيصل حوراني في رثائه لصديق العمر (بإمكان القارئ أن يستنتج أن منجزات صديقي هذا كافية لأن تدرجه في قائمة الذين خدموا الحركة الوطنية الفلسطينية بمنجز هم الذي حققوه في أي من هذه المجالات).

يقول الكاتب اللواء المتقاعد عرابي كلوب بوصف شبيب عن منظمة التحرير الفلسطينية ومكانتها عنده (سميح شبيب كاتباً واستاذاً ملتزماً ومحللاً سياسياً كتب باتزان، احبه الكثير لدماثة أخلاقه العالية وانتمائه الوطني الكبير، وعشقه لوطنه وشعبه، الكاتب الملتزم الذي كان متمسكاً بمنظمة التحرير الفلسطينية ويدافع عنها بكل ما أوتي من قوة، ويري كل خارج عنها خارجاً عن المشروع الوطني الفلسطيني والحقوق الثابتة للفلسطينيين).

يقول حسام أبو النصر الذي جمع كتاب حول ما كتب عنه (الأهم أن شبيب كان متجدداً ذو رؤية لكل مرحلة، هادئ لا يتعامل بردات فعل وقارئ للمشهد بشكل متأني تراكمي ولا يوارب أو يجامل).

سميح شبيب والرئيس عرفات

يقول د. سامي مسلم مدير مكتب الرئيس عرفات رحمه الله (ما يهمني هنا هو إلقاء الضوء على علاقته بالشهيد القائد الرمز أبو عمار ينظر إلى شهيدنا سميح بعين الرضا والمحبة. وكان يعرف شبكة العلاقات الأسرية التي تربط سميح مع المجتمع السوري، فكان يكلفه بالذهاب إلى سوريا لنقل رسالة أو لكي يعود بجواب عن أسئلة كان سميح قد تركها مع أحد المسؤولين أو المسؤولات هناك. وعندما كان الهاتف يرن من الشام كنا نعرف أن هناك رسالة ما من الطرف السوري لا بد أن ترسل إلى أبو عمار. كانت علاقتنا بالنظام السوري في ذلك الوقت ليست على ما يرام وكنا نريد تحسين العلاقات، وهذا تحقق فيما بعد تحت قيادة الأخ أبو مازن).

أقواله:

(بالديمقراطية يثبت الفلسطينيون عدالة قضيتهم، وهي أروع الرسائل في عالم اليوم، لأن المحتلين اعتادوا أن يصوروا الفلسطينيين كأعداء الداء للديمقراطية).

(برنامج م. ت. ف، هو برنامج مستمد من تجارب ماضية، منذ تأسيس المنظمة و انبثاقها في العام 1964، وحتى يومنا هذا، عبر مخاضات صعبة، وخيارات شتى وتطورات إستراتيجية جاءت عبر صراع إرادات قوى وطنية فلسطينية تختلف في البرامج والتوجهات. برنامج حماس والجهاد أساساً، هو برنامج يستمد جذوره من حركة الإخوان المسلمين، وهم جزء من النسيج السياسي - الاقتصادي - الاجتماعي الفلسطيني، ولا خلاف في ذلك).

(إن القضية الفلسطينية على ضخامتها وتاريخها، تحتاج الى أدوات قادرة على قيادة الشعب الفلسطيني، المتقدم على قيادته).

ختاماً: من النقيض الكبير والمفارقة وانت تبحث عن سميح شبيب وكتاباته عبر الجوجل فقد يخرج لك رابط "المكتبة الوطنية الإسرائيلية" وتدخل الموقع فتجده يوثق كل كتب الراحل سميح شبيب حتى وجدت بعض العناوين لم تذكر بالسيرة الذاتية لمن يذكرها ببعض الكتابات ممن يذكر السيرة الذاتية سميح شبيب.

قد عبر الأمين العام لاتحاد الكتاب والادباء الشاعر مراد السوداني في رثائه (خاتله الموت في دمشق ونال منه ليدفن في مخيم اليرموك، إذ الخوف على اتساعه والدمار على أشده، ولد في الخوف وإلى عتمة الخوف انتهى. وتظل ذكراه حاضرة بما يليق بنقائه وعطائه).

نحن بحاجة لجمع تراثه وابداعاته ضمن الأعمال الكاملة للراحل سميح شبيب تخليد لذكراه، وهي دعوة لاتحاد الكتاب والأدباء ومركز الأبحاث بمنظمة التحرير الفلسطينية.

رحل د. سميح دون أن يعيش لحظة العودة الى يافا أم الغريب، ودفن بالشتات وبقي اللاجئ الذي لم يعد وحق العودة الذي لم يرحل ولن يرحل.