وزارة الاتصالات تعقد ورشة عمل لمسح السجلات الادارية لعام 2022

وطن: نفذت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحضور الوزير د.م إسحق سدر، ورشة عمل حول مسح واقع مصادر السجلات الادارية لعام 2022، بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ممثلا في مدير دائرة السجلات الادارية نفير مساد ، ورئيس قسم المعايير والتصنيفات شيرين عقل ، ورئيس قسم التخطيط غسان ابو عليا ومنسق السجلات الإدارية سامر بلوط .



وتناولت الورشة تقييم عمل المؤسسات المنتجة للبيانات الإدارية ومدى إلتزامها بالمعايير والعناصر المطلوبة لإكمال منتجها الإداري، وإمكانية تطوير الآليات والمنهجيات للتعاون والتنسيق مع المصادر الادارية، وذلك لتحقيق الجودة والإكتمال للسجلات .





كما تخلل الورشة البحث في الاهداف الاسياسية من المسح، والتي من اهمها توحيد المصطلحات والمؤشرات والتصنيفات الاحصائية ، وتوفير البيانات حول واقع الدوائر والوحدات والاقسام المتخصصة بالبيانات الإحصائية ، إضافة الى بحث قواعد بيانات محوسبة وغيرها من الاهداف الهامة .



وخلال اللقاء شكر الوزير سدر طاقم الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، مؤكدا على أهمية العمل المشترك وانعكاسه على المصلحة العامة.