جمعية عبد الشافي الصحية والمجتمعية تعقد ورشة توعية حول العنف المبني على النوع الاجتماعي

وطن: نفذت جمعية عبد الشافي الصحية والمجتمعية ورشة توعية حول العنف المبني على النوع الاجتماعي، يوم الأربعاء الموافق 17/8/2022 الساعة الحادية عشر صباحا في قاعة جمعية سمسم الخيرية.

وحضر الورشة 30 من الفتية، وتطرقت المحامية منيرة الفيومي في الورشة لعدة مواضيع منها: أشكال العنف، والنفسي، والجسدي، بالإضافة الى الجنسي، واللفظي، وجرائم الشرف والعنف.

وناقشت الجرائم الإلكترونية وأثارها وتأثيرها على المرأة بشكل خاص والاسرة والمجتمع بشكل عام، وما هي الطرق التي تهدف إلى وقف العنف ضد المرأة.

تهدف الورشة إلى رفع مستوى الوعي لدى الجنس الآخر حول الحقوق المنصوص عليها وفق التشريعات والقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية، وذلك ضمن أنشطة مشروع الحد والاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي في قطاع غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية، الذي تنفذه جمعية عبد الشافي الصحية والمجتمعية بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.