رشيدة طليب تطلق حملة لربط المساعدات الأميركية لـ"إسرائيل" بإنهاء احتلالها لفلسطين



وطن: أطلقت النائبة الأميركية من أصول فلسطينية رشيدة طليب حملة تطالب بربط المساعدات الاميركية لإسرائيل بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وانهاء سياسات الفصل العنصري.

وتبنت شبكة المنظمات الفلسطينية الأميركية هذه الحملة، وعنونتها تحت شعار: "الجميع يستحقون الأمان والحرية والعدالة".

وأشارت العريضة إلى مليارات الدولارات التي تجبيها الحكومة الأميركية من أموال دافعي الضرائب الأميركيين، لتمويل غير مشروط للجيش الإسرائيلي كل عام بدون أي مساءلة.

وطالبت الادارة الأميركية محاسبة الحكومة الإسرائيلية على انتهاكاتها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، ودعت الأميركيين إلى التوقيع عليها، في محاولة لربط المساعدات الأميركية بإنهاء حكومة إسرائيل احتلالها، والتوقف عن سياساتها العنصرية، والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني.