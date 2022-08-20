إصابتان إحداهما حرجة بجريمة إطلاق نار في جديدة المكر

وطن: أُصيب شخصان بجراح متفاوتة الخطورة، جرّاء تعرّضهما لإطلاق نار في جريمة ارتُكبت في بلدة جديدة - المكر بالداخل المحتل، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية.

وتعرّض الشابان لإطلاق نار في أحد شوارع البلدة، ما أسفر عن إصابة أحدهما والذي يبلغ من العمر 28 عاما، بجراح حرجة، فيما أُصيب آخر في الواحد والعشرين من عمره، بجراح متوسطة الخطورة.

وقدّم طاقم طبيّ، الإسعاف الأوليّ للمصابيْن اللذين نُقِلا إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي)، لاستكمال تلقي العلاج، وفي محاولة للإبقاء على حياة الشاب المصاب بجراح حرجة.